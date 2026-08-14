Scuba 今日价格

Scuba (SCUBA) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 3.81%。当前 SCUBA 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 SCUBA。

Scuba 目前市值在 $ 20,662 排名第 #-，流通供应量为 999.91M SCUBA。过去 24 小时内，SCUBA 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，SCUBA 在过去一小时内波动了 +0.15%，过去7 天内波动了 -6.24%。过去一天，总交易量达到 --。

Scuba（SCUBA）市场信息

市值 $ 20.66K$ 20.66K $ 20.66K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 20.66K$ 20.66K $ 20.66K 流通量 999.91M 999.91M 999.91M 总供应量 999,909,866.657546 999,909,866.657546 999,909,866.657546

Scuba 的当前市值为 $ 20.66K, 它过去 24 小时的交易量为 --。SCUBA 的流通量为 999.91M，总供应量是 999909866.657546，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 20.66K。