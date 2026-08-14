Scor 今日价格

Scor (SCOR) 今日实时价格为 $ 0.01282234，过去 24 小时内变化了 0.43%。当前 SCOR 兑 USD 的汇率为 $ 0.01282234 每 SCOR。

Scor 目前市值在 $ 5,756,416 排名第 #-，流通供应量为 448.76M SCOR。过去 24 小时内，SCOR 的交易价格在 $ 0.01281117（低点）和 $ 0.01296252（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.03400898，而历史最低价为 $ 0.00606091。

短期表现方面，SCOR 在过去一小时内波动了 -0.03%，过去7 天内波动了 -1.92%。过去一天，总交易量达到 $ 2.53K。

Scor（SCOR）市场信息

市值 $ 5.76M$ 5.76M $ 5.76M 成交量（24H） $ 2.53K$ 2.53K $ 2.53K 完全稀释市值 $ 51.31M$ 51.31M $ 51.31M 流通量 448.76M 448.76M 448.76M 总供应量 4,000,000,000.0 4,000,000,000.0 4,000,000,000.0

Scor 的当前市值为 $ 5.76M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 2.53K。SCOR 的流通量为 448.76M，总供应量是 4000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 51.31M。