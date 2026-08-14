Scamcoin 今日价格

Scamcoin (SCAM) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 6.75%。当前 SCAM 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 SCAM。

Scamcoin 目前市值在 $ 804,061 排名第 #-，流通供应量为 999.95M SCAM。过去 24 小时内，SCAM 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.00168508，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，SCAM 在过去一小时内波动了 +0.11%，过去7 天内波动了 +54.16%。过去一天，总交易量达到 $ 60.07K。

Scamcoin（SCAM）市场信息

市值 $ 804.06K$ 804.06K $ 804.06K 成交量（24H） $ 60.07K$ 60.07K $ 60.07K 完全稀释市值 $ 804.06K$ 804.06K $ 804.06K 流通量 999.95M 999.95M 999.95M 总供应量 999,947,494.59729 999,947,494.59729 999,947,494.59729

Scamcoin 的当前市值为 $ 804.06K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 60.07K。SCAM 的流通量为 999.95M，总供应量是 999947494.59729，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 804.06K。