RYFT 今日价格

RYFT (RYFT) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 4.43%。当前 RYFT 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 RYFT。

RYFT 目前市值在 $ 61,337 排名第 #-，流通供应量为 113.45M RYFT。过去 24 小时内，RYFT 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.00177933，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，RYFT 在过去一小时内波动了 -0.23%，过去7 天内波动了 -21.67%。过去一天，总交易量达到 $ 99.12。

RYFT（RYFT）市场信息

市值 $ 61.34K$ 61.34K $ 61.34K 成交量（24H） $ 99.12$ 99.12 $ 99.12 完全稀释市值 $ 740.89K$ 740.89K $ 740.89K 流通量 113.45M 113.45M 113.45M 总供应量 1,370,359,913.0 1,370,359,913.0 1,370,359,913.0

RYFT 的当前市值为 $ 61.34K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 99.12。RYFT 的流通量为 113.45M，总供应量是 1370359913.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 740.89K。