Rope Token 价格 (ROPE)
今天 Rope Token (ROPE) 的实时价格为 0.01289568 USD。目前其市值为 $ 81.01K USD。ROPE 兑换 USD 的价格为实时更新。
Rope Token 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 1.23K USD
- Rope Token 当天价格变化为 +18.92%
- 其循环供应量为 6.28M USD
在获取 MEXC 上从 ROPE兑换USD 价格的实时价格更新。随时了解最新数据和市场分析。这对于在快节奏的加密货币市场中做出明智的交易决策至关重要。MEXC 是您获取准确的 ROPE 价格信息的首选平台。
今天内，Rope Token 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00205171。
在过去30天内，Rope Token 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0062007768。
在过去60天内，Rope Token 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0725610756。
在过去90天内，Rope Token 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0108956024906130327。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +0.00205171
|+18.92%
|30天
|$ -0.0062007768
|-48.08%
|60天
|$ +0.0725610756
|+562.68%
|90天
|$ +0.0108956024906130327
|+544.76%
Rope Token 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
+3.40%
+18.92%
-6.64%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
ROPE brings the well known "market volatility index" to the crypto market and DeFispace. It can be utilized to hedge against market movement, trade volatility, a measuring tool, and all the benefits of having a volatility index. Staking will be available through Raydium.
MEXC是领先的加密货币交易所，受到全球超过 1,000 万用户的信赖。它被誉为市场上代币选择最广泛、上币速度最快、交易费用最低的交易所。立即加入MEXC，体验市场顶级流动性和最具竞争力的费用！
加密货币的价格会受到高市场风险和价格波动的影响。您应该投资于您熟悉的项目和产品，并了解其中的风险。您应该仔细考虑你的投资经验、财务状况、投资目标和风险承受能力，并在进行任何投资之前咨询独立财务顾问。本材料不应被理解为财务建议。过往的表现并不是未来表现的可靠指标。您的投资价值可能下降，也可能上升，而且您可能无法收回您的投资金额。您要对您的投资决定负全责。MEXC不对您的任何可能产生的损失负责。欲了解更多信息，请参考我们的使用条款和风险警告。 另请注意，这里介绍的与上述加密货币有关的数据（如其当前的实时价格）是基于第三方来源的。它们以 "原样 "的的方式呈现给您，仅用于提供信息，不作任何形式的陈述或保证。所提供的第三方网站的链接也不在MEXC的控制之下。MEXC不对此类第三方网站及其内容的可靠性和准确性负责。
|1 ROPE 兑换 AUD
A$0.0207620448
|1 ROPE 兑换 GBP
￡0.010316544
|1 ROPE 兑换 EUR
€0.0125088096
|1 ROPE 兑换 USD
$0.01289568
|1 ROPE 兑换 MYR
RM0.0576436896
|1 ROPE 兑换 TRY
₺0.455217504
|1 ROPE 兑换 JPY
¥2.026556112
|1 ROPE 兑换 RUB
₽1.43142048
|1 ROPE 兑换 INR
₹1.1056756032
|1 ROPE 兑换 IDR
Rp207.9948095904
|1 ROPE 兑换 PHP
₱0.7476915264
|1 ROPE 兑换 EGP
￡E.0.65445576
|1 ROPE 兑换 BRL
R$0.0796953024
|1 ROPE 兑换 CAD
C$0.0185697792
|1 ROPE 兑换 BDT
৳1.54103376
|1 ROPE 兑换 NGN
₦19.9314340512
|1 ROPE 兑换 UAH
₴0.5430370848
|1 ROPE 兑换 VES
Bs0.65767968
|1 ROPE 兑换 PKR
Rs3.594026016
|1 ROPE 兑换 KZT
₸6.7693293024
|1 ROPE 兑换 THB
฿0.4421928672
|1 ROPE 兑换 TWD
NT$0.4241389152
|1 ROPE 兑换 CHF
Fr0.0117350688
|1 ROPE 兑换 HKD
HK$0.1001994336
|1 ROPE 兑换 MAD
.د.م0.1303753248