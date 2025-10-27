RingDAO（RING）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： 24H最低价 $ 0.00118199 24H最高价 $ 0.00120582 历史最高 $ 0.30361 最低价 $ 0 涨跌幅（1H） -0.03% 涨跌幅（1D） +1.55% 漲跌幅（7D） -0.90%

RingDAO（RING）当前实时价格为 $0.00120537。过去 24 小时内，RING 的交易价格在 $ 0.00118199 至 $ 0.00120582 之间波动，市场活跃度显著。RING 的历史最高价为 $ 0.30361，历史最低价为 $ 0。

从短期表现来看，RING 在过去 1 小时内的价格变动为 -0.03%，过去 24 小时内变动为 +1.55%，过去 7 天内累计变动为 -0.90%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

RingDAO（RING）市场信息

市值 $ 2.04M 成交量（24H） -- 完全稀释市值 $ 2.53M 流通量 1.70B 总供应量 2,099,840,231.0

RingDAO 的当前市值为 $ 2.04M, 它过去 24 小时的交易量为 --。RING 的流通量为 1.70B，总供应量是 2099840231.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 2.53M。