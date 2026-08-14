Remember KitKat 今日价格

Remember KitKat (KITKAT) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.07%。当前 KITKAT 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 KITKAT。

Remember KitKat 目前市值在 $ 13,083.97 排名第 #-，流通供应量为 999.88M KITKAT。过去 24 小时内，KITKAT 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，KITKAT 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 +2.97%。过去一天，总交易量达到 --。

Remember KitKat（KITKAT）市场信息

市值 $ 13.08K$ 13.08K $ 13.08K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 13.08K$ 13.08K $ 13.08K 流通量 999.88M 999.88M 999.88M 总供应量 999,884,189.664644 999,884,189.664644 999,884,189.664644

Remember KitKat 的当前市值为 $ 13.08K, 它过去 24 小时的交易量为 --。KITKAT 的流通量为 999.88M，总供应量是 999884189.664644，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 13.08K。