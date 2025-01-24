REGENT 价格 (REGENT)
今天 REGENT (REGENT) 的实时价格为 0.00658966 USD。目前其市值为 $ 6.62M USD。REGENT 兑换 USD 的价格为实时更新。
REGENT 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 3.75M USD
- REGENT 当天价格变化为 +142.39%
- 其循环供应量为 979.97M USD
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今天内，REGENT 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00387106。
在过去30天内，REGENT 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去60天内，REGENT 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去90天内，REGENT 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +0.00387106
|+142.39%
|30天
|$ 0
|--
|60天
|$ 0
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|90天
|$ 0
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REGENT 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
+27.26%
+142.39%
--
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
Regent represents a novel approach to LLM architecture, drawing inspiration from Daniel Kahneman's dual-process theory of cognition outlined in Thinking Fast and Slow. Regent implements a split-mind system that separates AI responses into distinct intuitive and reasoned phases, mirroring the human brain's System 1 (fast, intuitive) and System 2 (slow, deliberative) thinking processes. Combined with a modified RAG memory store, this allows an em to truly "think step by step" in the same way that humans do — with an internal reasoning monologue operating over the babble from a brilliant but unreliable intuition.
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|1 REGENT 兑换 AUD
A$0.0104116628
|1 REGENT 兑换 GBP
￡0.005271728
|1 REGENT 兑换 EUR
€0.006260177
|1 REGENT 兑换 USD
$0.00658966
|1 REGENT 兑换 MYR
RM0.0289286074
|1 REGENT 兑换 TRY
₺0.234921379
|1 REGENT 兑换 JPY
¥1.0229129218
|1 REGENT 兑换 RUB
₽0.6581093442
|1 REGENT 兑换 INR
₹0.5686217614
|1 REGENT 兑换 IDR
Rp106.2848238298
|1 REGENT 兑换 PHP
₱0.3846384542
|1 REGENT 兑换 EGP
￡E.0.3313281048
|1 REGENT 兑换 BRL
R$0.0390107872
|1 REGENT 兑换 CAD
C$0.0094232138
|1 REGENT 兑换 BDT
৳0.802620588
|1 REGENT 兑换 NGN
₦10.248239232
|1 REGENT 兑换 UAH
₴0.2763703404
|1 REGENT 兑换 VES
Bs0.36902096
|1 REGENT 兑换 PKR
Rs1.8344954474
|1 REGENT 兑换 KZT
₸3.4267549932
|1 REGENT 兑换 THB
฿0.2220056454
|1 REGENT 兑换 TWD
NT$0.2149547092
|1 REGENT 兑换 CHF
Fr0.005930694
|1 REGENT 兑换 HKD
HK$0.0512675548
|1 REGENT 兑换 MAD
.د.م0.0657648068