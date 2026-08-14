Reflect 今日价格

Reflect (RFL) 今日实时价格为 $ 0.00123608，过去 24 小时内变化了 0.65%。当前 RFL 兑 USD 的汇率为 $ 0.00123608 每 RFL。

Reflect 目前市值在 $ 24,313 排名第 #-，流通供应量为 13.94M RFL。过去 24 小时内，RFL 的交易价格在 $ 0.00122071（低点）和 $ 0.00124211（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 1.58，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，RFL 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 +2.02%。过去一天，总交易量达到 $ 19.58。

Reflect（RFL）市场信息

市值 $ 24.31K$ 24.31K $ 24.31K 成交量（24H） $ 19.58$ 19.58 $ 19.58 完全稀释市值 $ 30.90K$ 30.90K $ 30.90K 流通量 13.94M 13.94M 13.94M 总供应量 25,000,000.0 25,000,000.0 25,000,000.0

Reflect 的当前市值为 $ 24.31K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 19.58。RFL 的流通量为 13.94M，总供应量是 25000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 30.90K。