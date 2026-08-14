Reddio 今日价格

Reddio (RDO) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 7.49%。当前 RDO 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 RDO。

Reddio 目前市值在 $ 12,803.4 排名第 #-，流通供应量为 1.90B RDO。过去 24 小时内，RDO 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.01212625，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，RDO 在过去一小时内波动了 +0.04%，过去7 天内波动了 -27.67%。过去一天，总交易量达到 --。

Reddio（RDO）市场信息

市值 $ 12.80K$ 12.80K $ 12.80K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 67.39K$ 67.39K $ 67.39K 流通量 1.90B 1.90B 1.90B 总供应量 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Reddio 的当前市值为 $ 12.80K, 它过去 24 小时的交易量为 --。RDO 的流通量为 1.90B，总供应量是 10000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 67.39K。