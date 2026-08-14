RecapThisBot 今日价格

RecapThisBot ($RECAP) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 2.75%。当前 $RECAP 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 $RECAP。

RecapThisBot 目前市值在 $ 118,284 排名第 #-，流通供应量为 991.25M $RECAP。过去 24 小时内，$RECAP 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，$RECAP 在过去一小时内波动了 +0.23%，过去7 天内波动了 +11.67%。过去一天，总交易量达到 $ 210.68。

RecapThisBot（$RECAP）市场信息

市值 $ 118.28K$ 118.28K $ 118.28K 成交量（24H） $ 210.68$ 210.68 $ 210.68 完全稀释市值 $ 118.28K$ 118.28K $ 118.28K 流通量 991.25M 991.25M 991.25M 总供应量 998,943,659.0945721 998,943,659.0945721 998,943,659.0945721

RecapThisBot 的当前市值为 $ 118.28K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 210.68。$RECAP 的流通量为 991.25M，总供应量是 998943659.0945721，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 118.28K。