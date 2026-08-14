RCADE Network 今日价格

RCADE Network (RCADE) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.27%。当前 RCADE 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 RCADE。

RCADE Network 目前市值在 $ 26,516 排名第 #-，流通供应量为 8.30B RCADE。过去 24 小时内，RCADE 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.00305157，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，RCADE 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 +15.13%。过去一天，总交易量达到 --。

RCADE Network（RCADE）市场信息

市值 $ 26.52K$ 26.52K $ 26.52K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 127.79K$ 127.79K $ 127.79K 流通量 8.30B 8.30B 8.30B 总供应量 40,000,000,000.0 40,000,000,000.0 40,000,000,000.0

RCADE Network 的当前市值为 $ 26.52K, 它过去 24 小时的交易量为 --。RCADE 的流通量为 8.30B，总供应量是 40000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 127.79K。