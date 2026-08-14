Rawli Analytics 今日价格

Rawli Analytics (RWAAN) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 1.61%。当前 RWAAN 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 RWAAN。

Rawli Analytics 目前市值在 $ 420,689 排名第 #-，流通供应量为 5.80B RWAAN。过去 24 小时内，RWAAN 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，RWAAN 在过去一小时内波动了 -0.09%，过去7 天内波动了 +2.13%。过去一天，总交易量达到 --。

Rawli Analytics（RWAAN）市场信息

市值 $ 420.69K$ 420.69K $ 420.69K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 616.81K$ 616.81K $ 616.81K 流通量 5.80B 5.80B 5.80B 总供应量 8,500,000,000.0 8,500,000,000.0 8,500,000,000.0

Rawli Analytics 的当前市值为 $ 420.69K, 它过去 24 小时的交易量为 --。RWAAN 的流通量为 5.80B，总供应量是 8500000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 616.81K。