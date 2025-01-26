Quantum 价格 (Q)
今天 Quantum (Q) 的实时价格为 0.00488142 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。Q 兑换 USD 的价格为实时更新。
Quantum 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 104.91K USD
- Quantum 当天价格变化为 +0.19%
- 其循环供应量为 0.00 USD
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今天内，Quantum 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去30天内，Quantum 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去60天内，Quantum 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去90天内，Quantum 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ 0
|+0.19%
|30天
|$ 0
|--
|60天
|$ 0
|--
|90天
|$ 0
|--
Quantum 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
-0.38%
+0.19%
+0.19%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
Quantum Chain is a quantum-secure, AI-automated compliance blockchain ecosystem designed as the next generation of financial services infrastructure. Headquartered in Singapore, it offers enterprise-grade scalability, security, and regulatory adherence through quantum-resistant cryptography and AI-driven compliance automation. The ecosystem is powered by its native utility coin, Quantum ($Q), which facilitates transactions, governance, and staking. Additionally, Quantum Chain supports Quantum Financial Institutions (QFIs), a network of native projects and financial service solutions built on its infrastructure, enabling secure, efficient, and compliant financial products for a quantum-ready world.
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|1 Q 兑换 AUD
A$0.0077126436
|1 Q 兑换 GBP
￡0.003905136
|1 Q 兑换 EUR
€0.004637349
|1 Q 兑换 USD
$0.00488142
|1 Q 兑换 MYR
RM0.0213318054
|1 Q 兑换 TRY
₺0.1739738088
|1 Q 兑换 JPY
¥0.7616479626
|1 Q 兑换 RUB
₽0.4769635482
|1 Q 兑换 INR
₹0.4206807756
|1 Q 兑换 IDR
Rp78.7325696226
|1 Q 兑换 PHP
₱0.284342715
|1 Q 兑换 EGP
￡E.0.2454377976
|1 Q 兑换 BRL
R$0.0288491922
|1 Q 兑换 CAD
C$0.0069804306
|1 Q 兑换 BDT
৳0.5941664424
|1 Q 兑换 NGN
₦7.6034462346
|1 Q 兑换 UAH
₴0.2046291264
|1 Q 兑换 VES
Bs0.27335952
|1 Q 兑换 PKR
Rs1.3578157872
|1 Q 兑换 KZT
₸2.5239870252
|1 Q 兑换 THB
฿0.1638204552
|1 Q 兑换 TWD
NT$0.1598176908
|1 Q 兑换 CHF
Fr0.004393278
|1 Q 兑换 HKD
HK$0.0379774476
|1 Q 兑换 MAD
.د.م0.0486189432