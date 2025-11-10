量子链是一个量子安全、人工智能自动化合规的区块链生态系统，旨在打造下一代金融服务基础设施。量子链通过抗量子加密技术和人工智能驱动的合规自动化技术，提供企业级可扩展性、安全性和合规性。该生态系统由其原生实用币 Quantum ($Q) 驱动，旨在促进交易、治理和代币化。此外，量子链还支持量子金融机构 (QFI)，这是一个基于其基础设施构建的原生项目和金融服务解决方案网络，旨在为量子世界提供安全、高效且合规的金融产品。