QUANTUM 当前实时价格为 0.002782 USD。跟踪 QUANTUM 对 USD 实时价格更新、实时图表、市场市值、24 小时交易量等更多信息。在 MEXC 轻松探索 QUANTUM 价格趋势。

QUANTUM 图标

QUANTUM实时价格 (QUANTUM)

1 QUANTUM 兑换为 USD 的实时价格：

$0.002782
$0.002782$0.002782
-4.10%1D
USD
QUANTUM (QUANTUM) 实时价格图表
QUANTUM（QUANTUM）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间：
$ 0.002781
$ 0.002781$ 0.002781
24H最低价
$ 0.002952
$ 0.002952$ 0.002952
24H最高价

$ 0.002781
$ 0.002781$ 0.002781

$ 0.002952
$ 0.002952$ 0.002952

$ 0.7303169003467307
$ 0.7303169003467307$ 0.7303169003467307

$ 0.00048219051846745
$ 0.00048219051846745$ 0.00048219051846745

-1.35%

-4.10%

-7.40%

-7.40%

QUANTUM（QUANTUM）当前实时价格为 $ 0.002782。过去 24 小时内，QUANTUM 的交易价格在 $ 0.002781$ 0.002952 之间波动，市场活跃度显著。QUANTUM 的历史最高价为 $ 0.7303169003467307，历史最低价为 $ 0.00048219051846745

从短期表现来看，QUANTUM 在过去 1 小时内的价格变动为 -1.35%，过去 24 小时内变动为 -4.10%，过去 7 天内累计变动为 -7.40%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

QUANTUM（QUANTUM）市场信息

No.4214

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 113.31K
$ 113.31K$ 113.31K

$ 2.78B
$ 2.78B$ 2.78B

0.00
0.00 0.00

1,000,000,000,000
1,000,000,000,000 1,000,000,000,000

1,000,000,000,000
1,000,000,000,000 1,000,000,000,000

0.00%

QUANTUM

QUANTUM 的当前市值为 $ 0.00, 它过去 24 小时的交易量为 $ 113.31K。QUANTUM 的流通量为 0.00，总供应量是 1000000000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 2.78B

QUANTUM（QUANTUM）价格历史 USD

跟踪 QUANTUM 当天、30、60 和 90 天的价格变化：

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.00011894-4.10%
30天$ +0.000303+12.22%
60天$ -0.00118-29.79%
90天$ +0.000782+39.10%
QUANTUM 今日价格变化

今天，QUANTUM 记录了 $ -0.00011894 (-4.10%) 的变化，反映了其最新的市场活动。

QUANTUM 30 天价格变化

在过去 30 天内，价格变动了 $ +0.000303 (+12.22%)，显示了该代币在短期内的表现。

QUANTUM 60 天价格变化

将视图扩展到 60 天，QUANTUM 的变化为 $ -0.00118 (-29.79%)，从而更广泛地了解其表现。

QUANTUM 90 天价格变化

从 90 天的趋势来看，价格变动了 $ +0.000782 (+39.10%)，从而深入了解了代币的长期走势。

想解锁 QUANTUM（QUANTUM）的全部历史价格和价格走势吗？

立即查看 QUANTUM 价格历史页面

什么是QUANTUM (QUANTUM)

量子链是一个量子安全、人工智能自动化合规的区块链生态系统，旨在打造下一代金融服务基础设施。量子链通过抗量子加密技术和人工智能驱动的合规自动化技术，提供企业级可扩展性、安全性和合规性。该生态系统由其原生实用币 Quantum ($Q) 驱动，旨在促进交易、治理和代币化。此外，量子链还支持量子金融机构 (QFI)，这是一个基于其基础设施构建的原生项目和金融服务解决方案网络，旨在为量子世界提供安全、高效且合规的金融产品。

QUANTUM在 MEXC 已上线，为您提供直接在我们平台上购买、持有、转让和质押代币的便利。无论您是经验丰富的投资者还是加密货币世界的新手，MEXC 都提供用户友好的界面和各种工具来有效管理您的 QUANTUM 投资。有关该代币的更多详细信息，我们邀请您访问我们的数字资产介绍页面。

此外，您还可以：
- 检查 QUANTUM 质押可用性，了解如何通过持有的资产赚取奖励。
- 在我们的博客上阅读有关 QUANTUM 的评论和分析报告，以了解最新的市场趋势和专家见解。

我们全面的资源旨在让您的 QUANTUM 购买体验顺畅且信息丰富，确保您拥有自信投资所需的所有工具和知识。

QUANTUM 价格预测 (USD)

QUANTUM（QUANTUM）在明天、下周、下个月将到达多少 USD 呢？您的 QUANTUM（QUANTUM）资产在 2025、2026、2027、2028，甚至 10 年后、20 年后价值多少呢？您可以使用我们的价格预测工具来进行 QUANTUM 的长期和短期价格预测。

现在就查看 QUANTUM 价格预测

QUANTUM（QUANTUM）代币经济

了解 QUANTUM（QUANTUM）的代币经济，有助于深入洞察其长期价值与增长潜力。从代币的分配方式到供应机制，代币经济揭示了项目经济体系的核心结构。立即了解 QUANTUM 代币的完整经济学

如何购买QUANTUM (QUANTUM)

正在寻找如何购买 QUANTUM？该过程简单且不麻烦！您可以按照我们的如何购买的分步指南轻松在 MEXC 上购买QUANTUM。我们为您提供详细的说明和视频教程，演示如何在 MEXC 上注册并使用各种可用的便捷支付选项。

QUANTUM 兑换为当地货币

1 QUANTUM（QUANTUM） to VND
73.20833
1 QUANTUM（QUANTUM） to AUD
A$0.00422864
1 QUANTUM（QUANTUM） to GBP
0.0020865
1 QUANTUM（QUANTUM） to EUR
0.0023647
1 QUANTUM（QUANTUM） to USD
$0.002782
1 QUANTUM（QUANTUM） to MYR
RM0.01174004
1 QUANTUM（QUANTUM） to TRY
0.11687182
1 QUANTUM（QUANTUM） to JPY
¥0.425646
1 QUANTUM（QUANTUM） to ARS
ARS$4.13986638
1 QUANTUM（QUANTUM） to RUB
0.22136374
1 QUANTUM（QUANTUM） to INR
0.24434306
1 QUANTUM（QUANTUM） to IDR
Rp46.36664812
1 QUANTUM（QUANTUM） to PHP
0.16335904
1 QUANTUM（QUANTUM） to EGP
￡E.0.13211718
1 QUANTUM（QUANTUM） to BRL
R$0.01496716
1 QUANTUM（QUANTUM） to CAD
C$0.00386698
1 QUANTUM（QUANTUM） to BDT
0.34046116
1 QUANTUM（QUANTUM） to NGN
4.0613027
1 QUANTUM（QUANTUM） to COP
$10.78292072
1 QUANTUM（QUANTUM） to ZAR
R.0.0478504
1 QUANTUM（QUANTUM） to UAH
0.116844
1 QUANTUM（QUANTUM） to TZS
T.Sh.6.88611768
1 QUANTUM（QUANTUM） to VES
Bs0.589784
1 QUANTUM（QUANTUM） to CLP
$2.620644
1 QUANTUM（QUANTUM） to PKR
Rs0.78608192
1 QUANTUM（QUANTUM） to KZT
1.49649344
1 QUANTUM（QUANTUM） to THB
฿0.09080448
1 QUANTUM（QUANTUM） to TWD
NT$0.08579688
1 QUANTUM（QUANTUM） to AED
د.إ0.01020994
1 QUANTUM（QUANTUM） to CHF
Fr0.00219778
1 QUANTUM（QUANTUM） to HKD
HK$0.02158832
1 QUANTUM（QUANTUM） to AMD
֏1.06344732
1 QUANTUM（QUANTUM） to MAD
.د.م0.02562222
1 QUANTUM（QUANTUM） to MXN
$0.0511888
1 QUANTUM（QUANTUM） to SAR
ريال0.0104325
1 QUANTUM（QUANTUM） to ETB
Br0.42492268
1 QUANTUM（QUANTUM） to KES
KSh0.35862762
1 QUANTUM（QUANTUM） to JOD
د.أ0.001972438
1 QUANTUM（QUANTUM） to PLN
0.01012648
1 QUANTUM（QUANTUM） to RON
лв0.01215734
1 QUANTUM（QUANTUM） to SEK
kr0.02609516
1 QUANTUM（QUANTUM） to BGN
лв0.00467376
1 QUANTUM（QUANTUM） to HUF
Ft0.93260986
1 QUANTUM（QUANTUM） to CZK
0.05811598
1 QUANTUM（QUANTUM） to KWD
د.ك0.000851292
1 QUANTUM（QUANTUM） to ILS
0.00912496
1 QUANTUM（QUANTUM） to BOB
Bs0.0191958
1 QUANTUM（QUANTUM） to AZN
0.0047294
1 QUANTUM（QUANTUM） to TJS
SM0.02590042
1 QUANTUM（QUANTUM） to GEL
0.00753922
1 QUANTUM（QUANTUM） to AOA
Kz2.54527962
1 QUANTUM（QUANTUM） to BHD
.د.ب0.001046032
1 QUANTUM（QUANTUM） to BMD
$0.002782
1 QUANTUM（QUANTUM） to DKK
kr0.01786044
1 QUANTUM（QUANTUM） to HNL
L0.07294404
1 QUANTUM（QUANTUM） to MUR
0.12663664
1 QUANTUM（QUANTUM） to NAD
$0.04815642
1 QUANTUM（QUANTUM） to NOK
kr0.02782
1 QUANTUM（QUANTUM） to NZD
$0.00481286
1 QUANTUM（QUANTUM） to PAB
B/.0.002782
1 QUANTUM（QUANTUM） to PGK
K0.0118235
1 QUANTUM（QUANTUM） to QAR
ر.ق0.01012648
1 QUANTUM（QUANTUM） to RSD
дин.0.28062034
1 QUANTUM（QUANTUM） to UZS
soʻm33.51806458
1 QUANTUM（QUANTUM） to ALL
L0.23115638
1 QUANTUM（QUANTUM） to ANG
ƒ0.00497978
1 QUANTUM（QUANTUM） to AWG
ƒ0.00497978
1 QUANTUM（QUANTUM） to BBD
$0.005564
1 QUANTUM（QUANTUM） to BAM
KM0.00467376
1 QUANTUM（QUANTUM） to BIF
Fr8.204118
1 QUANTUM（QUANTUM） to BND
$0.00358878
1 QUANTUM（QUANTUM） to BSD
$0.002782
1 QUANTUM（QUANTUM） to JMD
$0.44559294
1 QUANTUM（QUANTUM） to KHR
11.2177195
1 QUANTUM（QUANTUM） to KMF
Fr1.179568
1 QUANTUM（QUANTUM） to LAK
60.47825966
1 QUANTUM（QUANTUM） to LKR
රු0.8437806
1 QUANTUM（QUANTUM） to MDL
L0.04748874
1 QUANTUM（QUANTUM） to MGA
Ar12.58821616
1 QUANTUM（QUANTUM） to MOP
P0.02222818
1 QUANTUM（QUANTUM） to MVR
0.0425646
1 QUANTUM（QUANTUM） to MWK
MK4.8214842
1 QUANTUM（QUANTUM） to MZN
MT0.1777698
1 QUANTUM（QUANTUM） to NPR
रु0.39011986
1 QUANTUM（QUANTUM） to PYG
19.729944
1 QUANTUM（QUANTUM） to RWF
Fr4.031118
1 QUANTUM（QUANTUM） to SBD
$0.02292368
1 QUANTUM（QUANTUM） to SCR
0.0386698
1 QUANTUM（QUANTUM） to SRD
$0.11052886
1 QUANTUM（QUANTUM） to SVC
$0.02428686
1 QUANTUM（QUANTUM） to SZL
L0.04815642
1 QUANTUM（QUANTUM） to TMT
m0.00976482
1 QUANTUM（QUANTUM） to TND
د.ت0.008159606
1 QUANTUM（QUANTUM） to TTD
$0.01886196
1 QUANTUM（QUANTUM） to UGX
Sh9.659104
1 QUANTUM（QUANTUM） to XAF
Fr1.569048
1 QUANTUM（QUANTUM） to XCD
$0.0075114
1 QUANTUM（QUANTUM） to XOF
Fr1.569048
1 QUANTUM（QUANTUM） to XPF
Fr0.283764
1 QUANTUM（QUANTUM） to BWP
P0.03967132
1 QUANTUM（QUANTUM） to BZD
$0.005564
1 QUANTUM（QUANTUM） to CVE
$0.26406744
1 QUANTUM（QUANTUM） to DJF
Fr0.492414
1 QUANTUM（QUANTUM） to DOP
$0.178048
1 QUANTUM（QUANTUM） to DZD
د.ج0.3620773
1 QUANTUM（QUANTUM） to FJD
$0.00631514
1 QUANTUM（QUANTUM） to GNF
Fr24.18949
1 QUANTUM（QUANTUM） to GTQ
Q0.0212823
1 QUANTUM（QUANTUM） to GYD
$0.58138236
1 QUANTUM（QUANTUM） to ISK
kr0.339404

QUANTUM资源

要更深入地了解 QUANTUM，请考虑探索其他资源，例如白皮书、官方网站和其他发布信息：

白皮书
官方QUANTUM网站

人们还问：关于QUANTUM的其他问题

QUANTUM（QUANTUM）今日价格是多少？
QUANTUM 实时价格为 0.002782 USD（以 USD 计），根据最新市场数据实时更新。
当前 QUANTUM 兑 USD 的价格是多少？
当前 QUANTUM 兑 USD 的价格为 $ 0.002782。查看 MEXC 转换器 获取准确的币种兑换信息。
QUANTUM 的市值是多少？
QUANTUM 的市值为 $ 0.00 USD。市值=当前价格 × 流通供应量。市值反映该币种的总市场价值及其排名。
QUANTUM 的流通供应量是多少？
QUANTUM 的流通供应量为 0.00 USD
QUANTUM 的历史最高价（ATH）是多少？
QUANTUM 的历史最高价是 0.7303169003467307 USD
QUANTUM 的历史最低价（ATL）是多少？
QUANTUM 的历史最低价是 0.00048219051846745 USD
QUANTUM 的交易量是多少？
QUANTUM 的 24 小时实时交易量为 $ 113.31K USD
QUANTUM 今年会涨吗？
QUANTUM 是否会上涨取决于市场行情及项目发展。查看 QUANTUM 价格预测 获取更深入的分析。
QUANTUM（QUANTUM）重要行业更新

时间 (UTC+8)类型资讯
10-26 23:17:37行业动态
比特币回升突破11.3万美元，以太坊突破4000美元
10-26 19:10:22行业动态
受「PING」爆火带动，x402交易笔数和交易地址数骤增数十倍
10-25 15:47:08行业动态
数据：持有100至1万枚ETH的地址群过去1周增持21.8万枚ETH
10-25 13:34:16行业动态
x402协议周交易笔数环比增涨492.63%
10-25 06:10:28行业动态
数据：今年以来沉寂7年以上比特币苏醒数量已创年度历史新高
10-24 21:49:00行业动态
Base生态部分代币开启上涨，PING、CLANKER与VIRTUAL热度居前

热门新闻

加密货币的周末回响：2025年10月18日比特币反弹、稳定币新规与亚洲DeFi热潮

October 21, 2025

2025 年第三季度 MX Token 回购与销毁

October 16, 2025

主权国家发行数字货币：区块链正在改变金融版图

October 9, 2025
查看更多

免责声明

加密货币的价格会受到高市场风险和价格波动的影响。您应该投资于您熟悉的项目和产品，并了解其中的风险。您应该仔细考虑你的投资经验、财务状况、投资目标和风险承受能力，并在进行任何投资之前咨询独立财务顾问。本材料不应被理解为财务建议。过往的表现并不是未来表现的可靠指标。您的投资价值可能下降，也可能上升，而且您可能无法收回您的投资金额。您要对您的投资决定负全责。MEXC不对您的任何可能产生的损失负责。欲了解更多信息，请参考我们的使用条款和风险警告。 另请注意，这里介绍的与上述加密货币有关的数据（如其当前的实时价格）是基于第三方来源的。它们以 "原样 "的的方式呈现给您，仅用于提供信息，不作任何形式的陈述或保证。所提供的第三方网站的链接也不在MEXC的控制之下。MEXC不对此类第三方网站及其内容的可靠性和准确性负责。

今天就加入MEXC

现货挂单费率--，吃单费率--
合约挂单费率--，吃单费率--

