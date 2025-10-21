QUANTUM（QUANTUM）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.002781 $ 0.002781 $ 0.002781 24H最低价 $ 0.002952 $ 0.002952 $ 0.002952 24H最高价 24H最低价 $ 0.002781$ 0.002781 $ 0.002781 24H最高价 $ 0.002952$ 0.002952 $ 0.002952 历史最高 $ 0.7303169003467307$ 0.7303169003467307 $ 0.7303169003467307 最低价 $ 0.00048219051846745$ 0.00048219051846745 $ 0.00048219051846745 涨跌幅（1H） -1.35% 涨跌幅（1D） -4.10% 漲跌幅（7D） -7.40% 漲跌幅（7D） -7.40%

QUANTUM（QUANTUM）当前实时价格为 $ 0.002782。过去 24 小时内，QUANTUM 的交易价格在 $ 0.002781 至 $ 0.002952 之间波动，市场活跃度显著。QUANTUM 的历史最高价为 $ 0.7303169003467307，历史最低价为 $ 0.00048219051846745。

从短期表现来看，QUANTUM 在过去 1 小时内的价格变动为 -1.35%，过去 24 小时内变动为 -4.10%，过去 7 天内累计变动为 -7.40%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

QUANTUM（QUANTUM）市场信息

排名 No.4214 市值 $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 成交量（24H） $ 113.31K$ 113.31K $ 113.31K 完全稀释市值 $ 2.78B$ 2.78B $ 2.78B 流通量 0.00 0.00 0.00 最大供应量 1,000,000,000,000 1,000,000,000,000 1,000,000,000,000 总供应量 1,000,000,000,000 1,000,000,000,000 1,000,000,000,000 流通率 0.00% 所属公链 QUANTUM

QUANTUM 的当前市值为 $ 0.00, 它过去 24 小时的交易量为 $ 113.31K。QUANTUM 的流通量为 0.00，总供应量是 1000000000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 2.78B。