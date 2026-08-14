PYTHIA 今日价格

PYTHIA (PYTHIA) 今日实时价格为 $ 0.00862734，过去 24 小时内变化了 2.05%。当前 PYTHIA 兑 USD 的汇率为 $ 0.00862734 每 PYTHIA。

PYTHIA 目前市值在 $ 8,609,369 排名第 #-，流通供应量为 998.16M PYTHIA。过去 24 小时内，PYTHIA 的交易价格在 $ 0.00861583（低点）和 $ 0.00909953（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.125047，而历史最低价为 $ 0.00413184。

短期表现方面，PYTHIA 在过去一小时内波动了 -0.02%，过去7 天内波动了 -3.50%。过去一天，总交易量达到 $ 18.36K。

PYTHIA（PYTHIA）市场信息

市值 $ 8.61M$ 8.61M $ 8.61M 成交量（24H） $ 18.36K$ 18.36K $ 18.36K 完全稀释市值 $ 8.61M$ 8.61M $ 8.61M 流通量 998.16M 998.16M 998.16M 总供应量 998,158,027.050747 998,158,027.050747 998,158,027.050747

PYTHIA 的当前市值为 $ 8.61M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 18.36K。PYTHIA 的流通量为 998.16M，总供应量是 998158027.050747，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 8.61M。