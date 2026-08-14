PVS 今日价格

PVS (PVS) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 4.03%。当前 PVS 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 PVS。

PVS 目前市值在 $ 171,071 排名第 #-，流通供应量为 999.94M PVS。过去 24 小时内，PVS 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.01904903，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，PVS 在过去一小时内波动了 +0.16%，过去7 天内波动了 -10.61%。过去一天，总交易量达到 $ 1.46K。

PVS（PVS）市场信息

市值 $ 171.07K$ 171.07K $ 171.07K 成交量（24H） $ 1.46K$ 1.46K $ 1.46K 完全稀释市值 $ 171.07K$ 171.07K $ 171.07K 流通量 999.94M 999.94M 999.94M 总供应量 999,944,404.39 999,944,404.39 999,944,404.39

PVS 的当前市值为 $ 171.07K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 1.46K。PVS 的流通量为 999.94M，总供应量是 999944404.39，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 171.07K。