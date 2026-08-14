pupfun 今日价格

pupfun (PUP) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 8.07%。当前 PUP 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 PUP。

pupfun 目前市值在 $ 72,342 排名第 #-，流通供应量为 999.16M PUP。过去 24 小时内，PUP 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，PUP 在过去一小时内波动了 -0.03%，过去7 天内波动了 -6.10%。过去一天，总交易量达到 --。

pupfun（PUP）市场信息

市值 $ 72.34K$ 72.34K $ 72.34K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 72.34K$ 72.34K $ 72.34K 流通量 999.16M 999.16M 999.16M 总供应量 999,155,289.304919 999,155,289.304919 999,155,289.304919

pupfun 的当前市值为 $ 72.34K, 它过去 24 小时的交易量为 --。PUP 的流通量为 999.16M，总供应量是 999155289.304919，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 72.34K。