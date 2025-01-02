PUNK 价格 (SPUNK)
今天 PUNK (SPUNK) 的实时价格为 0.00112295 USD。目前其市值为 $ 107.04K USD。SPUNK 兑换 USD 的价格为实时更新。
PUNK 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 135.31 USD
- PUNK 当天价格变化为 +9.26%
- 其循环供应量为 95.51M USD
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今天内，PUNK 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去30天内，PUNK 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0007290623。
在过去60天内，PUNK 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0009828023。
在过去90天内，PUNK 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.002656801090445842。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ 0
|+9.26%
|30天
|$ -0.0007290623
|-64.92%
|60天
|$ -0.0009828023
|-87.51%
|90天
|$ -0.002656801090445842
|-70.29%
PUNK 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
-0.75%
+9.26%
+27.10%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
$PUNK is a meme token launched on the Solana network and managed by the community of the Space Punks Club NFT project. $PUNK was designed as a new generation of MEME coins, led and driven by the community but with bigger rewards for the community. With all revenues from $PUNK powered solutions going back to the holders, based on their engagement and staking tiers. $PUNK is a MEME, but one with some serious benefits for the community and holders.
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|1 SPUNK 兑换 AUD
A$0.0018079495
|1 SPUNK 兑换 GBP
￡0.00089836
|1 SPUNK 兑换 EUR
€0.0010892615
|1 SPUNK 兑换 USD
$0.00112295
|1 SPUNK 兑换 MYR
RM0.0050195865
|1 SPUNK 兑换 TRY
₺0.039640135
|1 SPUNK 兑换 JPY
¥0.1764715925
|1 SPUNK 兑换 RUB
₽0.12464745
|1 SPUNK 兑换 INR
₹0.096281733
|1 SPUNK 兑换 IDR
Rp18.1120942385
|1 SPUNK 兑换 PHP
₱0.065108641
|1 SPUNK 兑换 EGP
￡E.0.057000942
|1 SPUNK 兑换 BRL
R$0.0069510605
|1 SPUNK 兑换 CAD
C$0.001617048
|1 SPUNK 兑换 BDT
৳0.134192525
|1 SPUNK 兑换 NGN
₦1.7356202905
|1 SPUNK 兑换 UAH
₴0.0472874245
|1 SPUNK 兑换 VES
Bs0.05727045
|1 SPUNK 兑换 PKR
Rs0.312966165
|1 SPUNK 兑换 KZT
₸0.5894701435
|1 SPUNK 兑换 THB
฿0.0385059555
|1 SPUNK 兑换 TWD
NT$0.036922596
|1 SPUNK 兑换 CHF
Fr0.0010218845
|1 SPUNK 兑换 HKD
HK$0.0087253215
|1 SPUNK 兑换 MAD
.د.م0.0113530245