PUMPVILLE 今日价格

PUMPVILLE (PUMPVILLE) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 8.47%。当前 PUMPVILLE 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 PUMPVILLE。

PUMPVILLE 目前市值在 $ 132,890 排名第 #-，流通供应量为 992.92M PUMPVILLE。过去 24 小时内，PUMPVILLE 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，PUMPVILLE 在过去一小时内波动了 -0.91%，过去7 天内波动了 -32.52%。过去一天，总交易量达到 $ 10.85K。

PUMPVILLE（PUMPVILLE）市场信息

市值 $ 132.89K$ 132.89K $ 132.89K 成交量（24H） $ 10.85K$ 10.85K $ 10.85K 完全稀释市值 $ 132.89K$ 132.89K $ 132.89K 流通量 992.92M 992.92M 992.92M 总供应量 992,920,267.493439 992,920,267.493439 992,920,267.493439

PUMPVILLE 的当前市值为 $ 132.89K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 10.85K。PUMPVILLE 的流通量为 992.92M，总供应量是 992920267.493439，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 132.89K。