PumpMindVirus 今日价格

PumpMindVirus (PMV) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 2.17%。当前 PMV 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 PMV。

PumpMindVirus 目前市值在 $ 95,476 排名第 #-，流通供应量为 999.49M PMV。过去 24 小时内，PMV 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，PMV 在过去一小时内波动了 +1.43%，过去7 天内波动了 -29.39%。过去一天，总交易量达到 --。

PumpMindVirus（PMV）市场信息

市值 $ 95.48K$ 95.48K $ 95.48K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 95.48K$ 95.48K $ 95.48K 流通量 999.49M 999.49M 999.49M 总供应量 999,493,262.667877 999,493,262.667877 999,493,262.667877

PumpMindVirus 的当前市值为 $ 95.48K, 它过去 24 小时的交易量为 --。PMV 的流通量为 999.49M，总供应量是 999493262.667877，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 95.48K。