Pumpit（PUMPIT）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低价 $ 0 $ 0 $ 0 24H最高价 24H最低价 $ 0$ 0 $ 0 24H最高价 $ 0$ 0 $ 0 历史最高 $ 0.00013851$ 0.00013851 $ 0.00013851 最低价 $ 0.00000936$ 0.00000936 $ 0.00000936 涨跌幅（1H） -- 涨跌幅（1D） -- 漲跌幅（7D） -15.13% 漲跌幅（7D） -15.13%

Pumpit（PUMPIT）当前实时价格为 $0.00000998。过去 24 小时内，PUMPIT 的交易价格在 $ 0 至 $ 0 之间波动，市场活跃度显著。PUMPIT 的历史最高价为 $ 0.00013851，历史最低价为 $ 0.00000936。

从短期表现来看，PUMPIT 在过去 1 小时内的价格变动为 --，过去 24 小时内变动为 --，过去 7 天内累计变动为 -15.13%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Pumpit（PUMPIT）市场信息

市值 $ 7.13K$ 7.13K $ 7.13K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 7.13K$ 7.13K $ 7.13K 流通量 714.25M 714.25M 714.25M 总供应量 714,250,169.22268 714,250,169.22268 714,250,169.22268

Pumpit 的当前市值为 $ 7.13K, 它过去 24 小时的交易量为 --。PUMPIT 的流通量为 714.25M，总供应量是 714250169.22268，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 7.13K。