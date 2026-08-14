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Rainbow 当前实时价格为 0.01397 USD。RNBW 市值为 2,933,700 USD。追踪Malaysia的 RNBW 兑 USD 实时价格更新、实时图表、市值、24 小时交易量等更多信息！Rainbow 当前实时价格为 0.01397 USD。RNBW 市值为 2,933,700 USD。追踪Malaysia的 RNBW 兑 USD 实时价格更新、实时图表、市值、24 小时交易量等更多信息！

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Rainbow实时价格 (RNBW)

1 RNBW 兑换为 USD 的实时价格：

$0.01397
$0.01397$0.01397
+0.57%1D
USD
Rainbow (RNBW) 实时价格图表
页面数据最近更新时间：2026-08-14 06:10:21 (UTC+8)

Rainbow 今日价格

Rainbow (RNBW) 今日实时价格为 $ 0.01397，过去 24 小时内变化了 0.57%。当前 RNBW 兑 USD 的汇率为 $ 0.01397 每 RNBW。

Rainbow 目前市值在 $ 2.93M 排名第 #1444，流通供应量为 210.00M RNBW。过去 24 小时内，RNBW 的交易价格在 $ 0.01385（低点）和 $ 0.01429（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.11209897198741755，而历史最低价为 $ 0.01083167288707386

短期表现方面，RNBW 在过去一小时内波动了 -0.08%，过去7 天内波动了 -3.86%。过去一天，总交易量达到 $ 55.40K

Rainbow（RNBW）市场信息

No.1444

$ 2.93M
$ 2.93M$ 2.93M

$ 55.40K
$ 55.40K$ 55.40K

$ 13.97M
$ 13.97M$ 13.97M

210.00M
210.00M 210.00M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

21.00%

BASE

Rainbow 的当前市值为 $ 2.93M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 55.40K。RNBW 的流通量为 210.00M，总供应量是 1000000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 13.97M

Rainbow 价格历史 USD

24 小时价格变化区间：
$ 0.01385
$ 0.01385$ 0.01385
24H最低价
$ 0.01429
$ 0.01429$ 0.01429
24H最高价

$ 0.01385
$ 0.01385$ 0.01385

$ 0.01429
$ 0.01429$ 0.01429

$ 0.11209897198741755
$ 0.11209897198741755$ 0.11209897198741755

$ 0.01083167288707386
$ 0.01083167288707386$ 0.01083167288707386

-0.08%

+0.57%

-3.86%

-3.86%

Rainbow（RNBW）价格历史 USD

跟踪 Rainbow 当天、30、60 和 90 天的价格变化：

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.0000792+0.57%
30天$ -0.00047-3.26%
60天$ +0.00026+1.89%
90天$ -0.0043-23.54%
Rainbow 今日价格变化

今天，RNBW 记录了 $ +0.0000792 (+0.57%) 的变化，反映了其最新的市场活动。

Rainbow 30 天价格变化

在过去 30 天内，价格变动了 $ -0.00047 (-3.26%)，显示了该代币在短期内的表现。

Rainbow 60 天价格变化

将视图扩展到 60 天，RNBW 的变化为 $ +0.00026 (+1.89%)，从而更广泛地了解其表现。

Rainbow 90 天价格变化

从 90 天的趋势来看，价格变动了 $ -0.0043 (-23.54%)，从而深入了解了代币的长期走势。

想解锁 Rainbow（RNBW）的全部历史价格和价格走势吗？

立即查看 Rainbow 价格历史页面

Rainbow 分析

本分析利用人工智能模型评估 Rainbow 近期的价格走势、成交量动态和市场情绪。实时数据处理突显新兴趋势和潜在交易机会，助力您做出更明智、更及时的决策。

Rainbow 今日市场趋势：看涨还是看跌？

当前 RNBW 市场整体情绪偏向：看跌，看涨 35% | 看跌 65%;

指标维度模型结论占比/阈值小白解读
KDJ死叉K < D短线动能降温，温度下降。
StochRSI< 20超卖区短线跌速过快，注意反弹机会。
MACD死叉DIF < DEA空头动能抬头。
枢纽点S1 ≤ 现价 < 中枢位于 S1‑中枢间刚离开中枢，偏中下位置。
BOLL (20,2)价格 < 下轨触及或突破下轨进入“便宜”区，波动放大。
RSI (14)中性30‑70处于正常区间，仍有空间。
MA 组7 买 0 中立 0 卖≥ 80% 买入均线全面顺排，短期显著高于长期。
EMA 组7 买 0 中立 0 卖≥ 80% 买入均线全面顺排，短期显著高于长期。

**市场结构** RNBW_USDT 4h 现价 0.01626 USDT 位于枢纽中枢 0.01646 下方 1.2%。MA 组与 EMA 组均录得 7 项买入信号，价格运行于均线系统上方。现价处于 S1（0.01582）与中枢之间的区间，结构呈多头排列但未能突破中枢。 **动能状态** MACD 呈现死叉形态，快慢线方向与均线系统信号分层。RSI 位于中性区间，KDJ 与 StochRSI 数据缺失无法确认短周期动能分布。布林带数据未提供，波动率结构无法判定。 **关键价位** 上方中枢 0.01646 距现价 1.2%，R1 位于 0.01687（+3.8%）构成近端阻力。下方 S1 支撑 0.01582 距现价 -2.7%，S2 远端支撑位于 0.01541（-5.2%）。

本内容由 AI 基于历史与当前市场数据生成，仅供信息参考，不构成任何投资建议。

Rainbow 的价格预测

Rainbow（RNBW）2030 年价格预测（4 年后）
根据上述价格预测模型，RNBW 在 2030 年的目标价格为 $ --，预计增长率为 0.00%
Rainbow (RNBW) 2040 年价格预测（ 14 年后）

在 2040 年，Rainbow 的价格可能实现 0.00% 的增长。交易价格可能达到 $ --

MEXC 工具
用户可以使用 MEXC 的价格预测工具和 AI 市场洞察，获取实时情景预测和更个性化的分析。
免责声明：这些情景仅供参考；加密货币波动较大——请在做出决策前自行研究 (DYOR)。
想知道 Rainbow 在 2026–2027 年的价格会达到多少？点击 Rainbow 价格预测，访问我们的价格预测页面，查看 RNBW 2026–2027 年价格的预测。

如何在Malaysia购买和投资 Rainbow

准备好开始使用 Rainbow 了吗？在 MEXC 购买 RNBW 快捷方便，新手也能轻松上手。首次购买后即可立即开始交易。欲了解更多信息，请查看我们关于如何购买 Rainbow 的完整指南。以下是 5 步快速概览，助您开启 Rainbow (RNBW) 购买之旅。

步骤一

注册账户并完成 KYC

在 MEXC 上注册账户并完成身份认证（KYC）。您可以通过 MEXC 官方网站或 MEXC App 使用手机号码或电子邮件注册。
步骤二

向钱包添加 USDT、USDC 或 USDE

USDT、USDC 和 USDE 是 MEXC 交易的基础。您可以通过银行转账、OTC 或 P2P 交易购买 USDT、USDC 或 USDE。
步骤三

进入现货交易

在 MEXC 官网，点击顶部导航栏的【现货交易】，并搜索您想要的代币。
步骤四

选择代币

MEXC 提供超过 -- 种代币供您选择。您可以轻松购买比特币、以太坊和各种热门代币。
步骤五

完成购买

输入您想购买的代币数量或等值的当地货币金额。点击【买入】，Rainbow 将立即存入您的钱包。
Rainbow (RNBW) 购买教程

Rainbow 能做什么？

拥有 Rainbow 可以让您在购买和持有方面拥有更多选择。您可以在数百个市场交易 BTC，通过灵活的质押和储蓄产品赚取被动收益，或利用专业的交易工具来增值您的资产。无论您是新手还是经验丰富的专业投资者，MEXC 都能让您轻松最大化您的加密货币潜力。以下是充分利用比特币代币的四种最佳方式。

  • 现货交易

    现货交易

    用超低手续费交易 2,800 多种 代币。

    合约交易

    合约交易

    高达 500 倍 杠杆和深度流动性，助您灵活交易。

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    质押代币，赚取丰厚的空投奖励。

    MEXC 盘前交易

    MEXC 盘前交易

    在新代币正式上线前，抢先买卖。

在 MEXC 上以极低的费用进行交易

在 MEXC 上购买 Rainbow (RNBW) 意味着您的资金更物有所值。作为市场上费用最低的加密货币平台之一，MEXC 可以帮助您从首次交易开始就降低成本。

现货交易手续费：
--
挂单方 (Maker)
--
吃单方 (Taker)
合约交易手续费：
--
挂单方 (Maker)
--
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查看 MEXC 极具竞争力的交易手續費

除了这些极低的手续费，您还可以通过 MEXC 的“零费率狂欢”活动，完全免手续费地交易精选现货代币！

什么是Rainbow (RNBW)

一款让你在链上尽情玩乐并获得奖励的钱包。

Rainbow资源

要更深入地了解 Rainbow，请考虑探索其他资源，例如白皮书、官方网站和其他发布信息：

白皮书
官方Rainbow网站
区块查询

类别 :

Base EcosystemBinance Alpha SpotlightCoinList Launchpad

人们还问：关于Rainbow的其他问题

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Rainbow（RNBW）重要行业更新

时间 (UTC+8)类型资讯
02-11 14:20:00行业动态
过去24小时CEX净流出5.94万枚ETH
02-10 18:39:21链上数据
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探索有关 Rainbow 的更多信息

RNBWUSDT（合约交易）

使用杠杆做多或做空 RNBW。在 MEXC 上探索 RNBWUSDT 合约交易，把握市场波动机会。

在 MEXC 上交易 Rainbow (RNBW) 市场

探索现货和合约市场，查看 Rainbow 的实时价格、交易量，并直接进行交易。

交易对
价格
24 小时涨跌幅
24 小时交易量
RNBW/USDT
$0.01397
$0.01397$0.01397
+0.50%
3.99M (USDT)
RNBW/USDC
$0.01396
$0.01396$0.01396
+0.64%
3.93M (USDT)

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$0.02073
$0.02073$0.02073

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UPROBINHOOD

$0.2917
$0.2917$0.2917

+25.40%

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DAPPOS

DOS

$0.28209
$0.28209$0.28209

+1.36%

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TOFU Story

TOFU Story

TOFU

$0.0002684
$0.0002684$0.0002684

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Talus

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ShotsAI

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Ether.Fi Foundation

ETHFI

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$0.4399$0.4399

+9.94%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

$1.7511
$1.7511$1.7511

+15.54%

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加密货币的价格会受到高市场风险和价格波动的影响。您应该投资于您熟悉的项目和产品，并了解其中的风险。您应该仔细考虑你的投资经验、财务状况、投资目标和风险承受能力，并在进行任何投资之前咨询独立财务顾问。本材料不应被理解为财务建议。过往的表现并不是未来表现的可靠指标。您的投资价值可能下降，也可能上升，而且您可能无法收回您的投资金额。您要对您的投资决定负全责。MEXC不对您的任何可能产生的损失负责。欲了解更多信息，请参考我们的使用条款和风险警告。 另请注意，这里介绍的与上述加密货币有关的数据（如其当前的实时价格）是基于第三方来源的。它们以 "原样 "的的方式呈现给您，仅用于提供信息，不作任何形式的陈述或保证。所提供的第三方网站的链接也不在MEXC的控制之下。MEXC不对此类第三方网站及其内容的可靠性和准确性负责。

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