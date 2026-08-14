Rainbow 今日价格

Rainbow (RNBW) 今日实时价格为 $ 0.01397，过去 24 小时内变化了 0.57%。当前 RNBW 兑 USD 的汇率为 $ 0.01397 每 RNBW。

Rainbow 目前市值在 $ 2.93M 排名第 #1444，流通供应量为 210.00M RNBW。过去 24 小时内，RNBW 的交易价格在 $ 0.01385（低点）和 $ 0.01429（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.11209897198741755，而历史最低价为 $ 0.01083167288707386。

短期表现方面，RNBW 在过去一小时内波动了 -0.08%，过去7 天内波动了 -3.86%。过去一天，总交易量达到 $ 55.40K。

Rainbow（RNBW）市场信息

排名 No.1444 市值 $ 2.93M$ 2.93M $ 2.93M 成交量（24H） $ 55.40K$ 55.40K $ 55.40K 完全稀释市值 $ 13.97M$ 13.97M $ 13.97M 流通量 210.00M 210.00M 210.00M 最大供应量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 总供应量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 流通率 21.00% 所属公链 BASE

Rainbow 的当前市值为 $ 2.93M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 55.40K。RNBW 的流通量为 210.00M，总供应量是 1000000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 13.97M。