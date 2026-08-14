Prize Protocol 今日价格

Prize Protocol (PRIZE) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.83%。当前 PRIZE 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 PRIZE。

Prize Protocol 目前市值在 $ 44,435,412 排名第 #-，流通供应量为 50.58B PRIZE。过去 24 小时内，PRIZE 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，PRIZE 在过去一小时内波动了 +0.25%，过去7 天内波动了 +4.73%。过去一天，总交易量达到 $ 101.38K。

Prize Protocol（PRIZE）市场信息

市值 $ 44.44M$ 44.44M $ 44.44M 成交量（24H） $ 101.38K$ 101.38K $ 101.38K 完全稀释市值 $ 87.86M$ 87.86M $ 87.86M 流通量 50.58B 50.58B 50.58B 总供应量 99,999,997,830.79004 99,999,997,830.79004 99,999,997,830.79004

Prize Protocol 的当前市值为 $ 44.44M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 101.38K。PRIZE 的流通量为 50.58B，总供应量是 99999997830.79004，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 87.86M。