PolyDoge 今日价格

PolyDoge (POLYDOGE) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.40%。当前 POLYDOGE 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 POLYDOGE。

PolyDoge 目前市值在 $ 193,331 排名第 #-，流通供应量为 853.85T POLYDOGE。过去 24 小时内，POLYDOGE 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，POLYDOGE 在过去一小时内波动了 -0.54%，过去7 天内波动了 -1.66%。过去一天，总交易量达到 --。

PolyDoge（POLYDOGE）市场信息

市值 $ 193.33K$ 193.33K $ 193.33K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 193.33K$ 193.33K $ 193.33K 流通量 853.85T 853.85T 853.85T 总供应量 853,638,681,979,452.5 853,638,681,979,452.5 853,638,681,979,452.5

PolyDoge 的当前市值为 $ 193.33K, 它过去 24 小时的交易量为 --。POLYDOGE 的流通量为 853.85T，总供应量是 853638681979452.5，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 193.33K。