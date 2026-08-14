Planet Token 今日价格

Planet Token (PLANET) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 1.70%。当前 PLANET 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 PLANET。

Planet Token 目前市值在 $ 294,428 排名第 #-，流通供应量为 851.45B PLANET。过去 24 小时内，PLANET 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，PLANET 在过去一小时内波动了 -1.57%，过去7 天内波动了 -18.06%。过去一天，总交易量达到 --。

Planet Token（PLANET）市场信息

市值 $ 294.43K$ 294.43K $ 294.43K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 294.43K$ 294.43K $ 294.43K 流通量 851.45B 851.45B 851.45B 总供应量 1,000,000,000,010.0 1,000,000,000,010.0 1,000,000,000,010.0

Planet Token 的当前市值为 $ 294.43K, 它过去 24 小时的交易量为 --。PLANET 的流通量为 851.45B，总供应量是 1000000000010.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 294.43K。