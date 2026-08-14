Pixie Dust 今日价格

Pixie Dust (DUST) 今日实时价格为 $ 0.04272641，过去 24 小时内变化了 14.12%。当前 DUST 兑 USD 的汇率为 $ 0.04272641 每 DUST。

Pixie Dust 目前市值在 $ 120,405 排名第 #-，流通供应量为 2.69M DUST。过去 24 小时内，DUST 的交易价格在 $ 0.03743077（低点）和 $ 0.04244942（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 1.084，而历史最低价为 $ 0.0282985。

短期表现方面，DUST 在过去一小时内波动了 +0.74%，过去7 天内波动了 +41.86%。过去一天，总交易量达到 $ 6.44K。

Pixie Dust（DUST）市场信息

市值 $ 120.41K$ 120.41K $ 120.41K 成交量（24H） $ 6.44K$ 6.44K $ 6.44K 完全稀释市值 $ 4.21M$ 4.21M $ 4.21M 流通量 2.69M 2.69M 2.69M 总供应量 98,529,064.0 98,529,064.0 98,529,064.0

Pixie Dust 的当前市值为 $ 120.41K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 6.44K。DUST 的流通量为 2.69M，总供应量是 98529064.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 4.21M。