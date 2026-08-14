Ping 今日价格

Ping (PING) 今日实时价格为 $ 0.00121797，过去 24 小时内变化了 0.46%。当前 PING 兑 USD 的汇率为 $ 0.00121797 每 PING。

Ping 目前市值在 $ 1,217,975 排名第 #-，流通供应量为 1.00B PING。过去 24 小时内，PING 的交易价格在 $ 0.00117854（低点）和 $ 0.00121884（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.078576，而历史最低价为 $ 0.0010636。

短期表现方面，PING 在过去一小时内波动了 +0.00%，过去7 天内波动了 +5.53%。过去一天，总交易量达到 $ 25.59K。

Ping（PING）市场信息

市值 $ 1.22M$ 1.22M $ 1.22M 成交量（24H） $ 25.59K$ 25.59K $ 25.59K 完全稀释市值 $ 1.22M$ 1.22M $ 1.22M 流通量 1.00B 1.00B 1.00B 总供应量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Ping 的当前市值为 $ 1.22M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 25.59K。PING 的流通量为 1.00B，总供应量是 1000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 1.22M。