Pika Protocol 今日价格

Pika Protocol (PIKA) 今日实时价格为 $ 0.312339，过去 24 小时内变化了 0.00%。当前 PIKA 兑 USD 的汇率为 $ 0.312339 每 PIKA。

Pika Protocol 目前市值在 $ 5,934,435 排名第 #-，流通供应量为 19.00M PIKA。过去 24 小时内，PIKA 的交易价格在 $ 0.0（低点）和 $ 0.0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 1.26，而历史最低价为 $ 0.00342553。

短期表现方面，PIKA 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 +1.26%。过去一天，总交易量达到 $ 11.04。

Pika Protocol（PIKA）市场信息

市值 $ 5.93M$ 5.93M $ 5.93M 成交量（24H） $ 11.04$ 11.04 $ 11.04 完全稀释市值 $ 31.23M$ 31.23M $ 31.23M 流通量 19.00M 19.00M 19.00M 总供应量 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Pika Protocol 的当前市值为 $ 5.93M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 11.04。PIKA 的流通量为 19.00M，总供应量是 100000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 31.23M。