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Phuture 价格 (PHTR)

USD

Phuture (PHTR) 实时价格图表

$0.00214404
$0.00214404$0.00214404
+17.40%(1D)

今天 Phuture (PHTR) 的价格

今天 Phuture (PHTR) 的实时价格为 0.00214404 USD。目前其市值为 $ 133.13K USD。PHTR 兑换 USD 的价格为实时更新。
Phuture 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 351.00 USD
- Phuture 当天价格变化为 +17.42%
- 其循环供应量为 62.17M USD

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Phuture (PHTR) 价格表现 USD

今天内，Phuture 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00031804
在过去30天内，Phuture 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0011995427
在过去60天内，Phuture 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0004080942
在过去90天内，Phuture 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0010355115921126468

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.00031804+17.42%
30天$ +0.0011995427+55.95%
60天$ -0.0004080942-19.03%
90天$ -0.0010355115921126468-32.56%

Phuture (PHTR) 价格分析

Phuture 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.00173606
$ 0.00173606$ 0.00173606

$ 0.00254598
$ 0.00254598$ 0.00254598

$ 0.994097
$ 0.994097$ 0.994097

-0.07%

+17.42%

+2.75%

Phuture (PHTR) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 133.13K
$ 133.13K$ 133.13K

$ 351.00
$ 351.00$ 351.00

62.17M
62.17M 62.17M

什么是Phuture (PHTR)

Phuture builds decentralised, non-custodial index products covering the biggest trends and sectors in crypto.

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Phuture (PHTR) 资源

白皮书
官网

大家还在问：关于 Phuture (PHTR) 的其他问题

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PHTR 兑换为当地货币

1 PHTR 兑换 AUD
A$0.0034519044
1 PHTR 兑换 GBP
0.001715232
1 PHTR 兑换 EUR
0.0020797188
1 PHTR 兑换 USD
$0.00214404
1 PHTR 兑换 MYR
RM0.0095838588
1 PHTR 兑换 TRY
0.0756631716
1 PHTR 兑换 JPY
¥0.336721482
1 PHTR 兑换 RUB
0.23798844
1 PHTR 兑换 INR
0.1838299896
1 PHTR 兑换 IDR
Rp34.5812854812
1 PHTR 兑换 PHP
0.1242899988
1 PHTR 兑换 EGP
￡E.0.1088314704
1 PHTR 兑换 BRL
R$0.0132716076
1 PHTR 兑换 CAD
C$0.0030874176
1 PHTR 兑换 BDT
0.25621278
1 PHTR 兑换 NGN
3.3138067836
1 PHTR 兑换 UAH
0.0902855244
1 PHTR 兑换 VES
Bs0.10934604
1 PHTR 兑换 PKR
Rs0.597543948
1 PHTR 兑换 KZT
1.1254709172
1 PHTR 兑换 THB
฿0.0735191316
1 PHTR 兑换 TWD
NT$0.0704745948
1 PHTR 兑换 CHF
Fr0.001929636
1 PHTR 兑换 HKD
HK$0.0166591908
1 PHTR 兑换 MAD
.د.م0.0216762444