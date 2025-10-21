BAS（BAS）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.015151 $ 0.015151 $ 0.015151 24H最低价 $ 0.017502 $ 0.017502 $ 0.017502 24H最高价 24H最低价 $ 0.015151$ 0.015151 $ 0.015151 24H最高价 $ 0.017502$ 0.017502 $ 0.017502 历史最高 $ 0.16763449915565898$ 0.16763449915565898 $ 0.16763449915565898 最低价 $ 0.004194192410779678$ 0.004194192410779678 $ 0.004194192410779678 涨跌幅（1H） +4.71% 涨跌幅（1D） +5.96% 漲跌幅（7D） -36.09% 漲跌幅（7D） -36.09%

BAS（BAS）当前实时价格为 $ 0.016995。过去 24 小时内，BAS 的交易价格在 $ 0.015151 至 $ 0.017502 之间波动，市场活跃度显著。BAS 的历史最高价为 $ 0.16763449915565898，历史最低价为 $ 0.004194192410779678。

从短期表现来看，BAS 在过去 1 小时内的价格变动为 +4.71%，过去 24 小时内变动为 +5.96%，过去 7 天内累计变动为 -36.09%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

BAS（BAS）市场信息

排名 No.665 市值 $ 42.49M$ 42.49M $ 42.49M 成交量（24H） $ 1.20M$ 1.20M $ 1.20M 完全稀释市值 $ 169.95M$ 169.95M $ 169.95M 流通量 2.50B 2.50B 2.50B 最大供应量 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 总供应量 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 流通率 25.00% 所属公链 BSC

BAS 的当前市值为 $ 42.49M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 1.20M。BAS 的流通量为 2.50B，总供应量是 10000000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 169.95M。