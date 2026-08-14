Paystream 今日价格

Paystream (PAYS) 今日实时价格为 $ 0.03035699，过去 24 小时内变化了 0.00%。当前 PAYS 兑 USD 的汇率为 $ 0.03035699 每 PAYS。

Paystream 目前市值在 $ 97,250 排名第 #-，流通供应量为 3.20M PAYS。过去 24 小时内，PAYS 的交易价格在 $ 0.0（低点）和 $ 0.0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.082528，而历史最低价为 $ 0.03000247。

短期表现方面，PAYS 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 +0.05%。过去一天，总交易量达到 $ 0.01。

Paystream（PAYS）市场信息

市值 $ 97.25K$ 97.25K $ 97.25K 成交量（24H） $ 0.01$ 0.01 $ 0.01 完全稀释市值 $ 751.33K$ 751.33K $ 751.33K 流通量 3.20M 3.20M 3.20M 总供应量 24,749,921.761684 24,749,921.761684 24,749,921.761684

Paystream 的当前市值为 $ 97.25K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 0.01。PAYS 的流通量为 3.20M，总供应量是 24749921.761684，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 751.33K。