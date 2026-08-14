PATIC 今日价格

PATIC (PTC) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 1.12%。当前 PTC 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 PTC。

PATIC 目前市值在 $ 53,205 排名第 #-，流通供应量为 2.50B PTC。过去 24 小时内，PTC 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.00248791，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，PTC 在过去一小时内波动了 +1.54%，过去7 天内波动了 +2.72%。过去一天，总交易量达到 --。

PATIC（PTC）市场信息

市值 $ 53.21K$ 53.21K $ 53.21K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 1.06M$ 1.06M $ 1.06M 流通量 2.50B 2.50B 2.50B 总供应量 50,000,000,000.0 50,000,000,000.0 50,000,000,000.0

PATIC 的当前市值为 $ 53.21K, 它过去 24 小时的交易量为 --。PTC 的流通量为 2.50B，总供应量是 50000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 1.06M。