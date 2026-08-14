Opus Genesis 今日价格

Opus Genesis (OPUS) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 1.40%。当前 OPUS 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 OPUS。

Opus Genesis 目前市值在 $ 843,758 排名第 #-，流通供应量为 999.92M OPUS。过去 24 小时内，OPUS 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.084014，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，OPUS 在过去一小时内波动了 -0.41%，过去7 天内波动了 +15.80%。过去一天，总交易量达到 $ 20.28。

Opus Genesis（OPUS）市场信息

市值 $ 843.76K$ 843.76K $ 843.76K 成交量（24H） $ 20.28$ 20.28 $ 20.28 完全稀释市值 $ 843.76K$ 843.76K $ 843.76K 流通量 999.92M 999.92M 999.92M 总供应量 999,917,386.4849726 999,917,386.4849726 999,917,386.4849726

Opus Genesis 的当前市值为 $ 843.76K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 20.28。OPUS 的流通量为 999.92M，总供应量是 999917386.4849726，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 843.76K。