Optimistic General Intelligence 今日价格

Optimistic General Intelligence (OGI) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 7.72%。当前 OGI 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 OGI。

Optimistic General Intelligence 目前市值在 $ 576,482 排名第 #-，流通供应量为 1000.00M OGI。过去 24 小时内，OGI 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.00151954，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，OGI 在过去一小时内波动了 +0.26%，过去7 天内波动了 -7.01%。过去一天，总交易量达到 $ 1.08K。

Optimistic General Intelligence（OGI）市场信息

市值 $ 576.48K$ 576.48K $ 576.48K 成交量（24H） $ 1.08K$ 1.08K $ 1.08K 完全稀释市值 $ 576.48K$ 576.48K $ 576.48K 流通量 1000.00M 1000.00M 1000.00M 总供应量 999,999,971.1961 999,999,971.1961 999,999,971.1961

Optimistic General Intelligence 的当前市值为 $ 576.48K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 1.08K。OGI 的流通量为 1000.00M，总供应量是 999999971.1961，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 576.48K。