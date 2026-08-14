OpenOcean 今日价格

OpenOcean (OOE) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 24.35%。当前 OOE 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 OOE。

OpenOcean 目前市值在 $ 137,755 排名第 #-，流通供应量为 574.53M OOE。过去 24 小时内，OOE 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 1.034，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，OOE 在过去一小时内波动了 -0.00%，过去7 天内波动了 -26.38%。过去一天，总交易量达到 $ 15.03K。

OpenOcean（OOE）市场信息

市值 $ 137.76K$ 137.76K $ 137.76K 成交量（24H） $ 15.03K$ 15.03K $ 15.03K 完全稀释市值 $ 239.77K$ 239.77K $ 239.77K 流通量 574.53M 574.53M 574.53M 总供应量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

OpenOcean 的当前市值为 $ 137.76K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 15.03K。OOE 的流通量为 574.53M，总供应量是 1000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 239.77K。