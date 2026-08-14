Opcode 今日价格

Opcode (OPCODE) 今日实时价格为 $ 0.03651518，过去 24 小时内变化了 0.06%。当前 OPCODE 兑 USD 的汇率为 $ 0.03651518 每 OPCODE。

Opcode 目前市值在 $ 36,515,182 排名第 #-，流通供应量为 1.00B OPCODE。过去 24 小时内，OPCODE 的交易价格在 $ 0.03650804（低点）和 $ 0.03655855（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.04587377，而历史最低价为 $ 0.03650804。

短期表现方面，OPCODE 在过去一小时内波动了 -0.00%，过去7 天内波动了 -0.19%。过去一天，总交易量达到 $ 765.16。

Opcode（OPCODE）市场信息

市值 $ 36.52M$ 36.52M $ 36.52M 成交量（24H） $ 765.16$ 765.16 $ 765.16 完全稀释市值 $ 36.52M$ 36.52M $ 36.52M 流通量 1.00B 1.00B 1.00B 总供应量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Opcode 的当前市值为 $ 36.52M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 765.16。OPCODE 的流通量为 1.00B，总供应量是 1000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 36.52M。