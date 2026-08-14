OOPS 今日价格

OOPS (OOPS) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.00%。当前 OOPS 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 OOPS。

OOPS 目前市值在 $ 30,318 排名第 #-，流通供应量为 997.60M OOPS。过去 24 小时内，OOPS 的交易价格在 $ 0.0（低点）和 $ 0.0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，OOPS 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 +0.01%。过去一天，总交易量达到 --。

OOPS（OOPS）市场信息

市值 $ 30.32K$ 30.32K $ 30.32K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 30.32K$ 30.32K $ 30.32K 流通量 997.60M 997.60M 997.60M 总供应量 997,601,171.594081 997,601,171.594081 997,601,171.594081

OOPS 的当前市值为 $ 30.32K, 它过去 24 小时的交易量为 --。OOPS 的流通量为 997.60M，总供应量是 997601171.594081，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 30.32K。