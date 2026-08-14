oooo 今日价格

oooo (OOOO) 今日实时价格为 $ 0.00699463，过去 24 小时内变化了 0.00%。当前 OOOO 兑 USD 的汇率为 $ 0.00699463 每 OOOO。

oooo 目前市值在 $ 1,514,726 排名第 #-，流通供应量为 216.56M OOOO。过去 24 小时内，OOOO 的交易价格在 $ 0.0（低点）和 $ 0.0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.053961，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，OOOO 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 0.00%。过去一天，总交易量达到 $ 10.71。

oooo（OOOO）市场信息

市值 $ 1.51M$ 1.51M $ 1.51M 成交量（24H） $ 10.71$ 10.71 $ 10.71 完全稀释市值 $ 6.99M$ 6.99M $ 6.99M 流通量 216.56M 216.56M 216.56M 总供应量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

oooo 的当前市值为 $ 1.51M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 10.71。OOOO 的流通量为 216.56M，总供应量是 1000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 6.99M。