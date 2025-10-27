Nyla AI（NYLA）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.00226781 $ 0.00226781 $ 0.00226781 24H最低价 $ 0.00249696 $ 0.00249696 $ 0.00249696 24H最高价 24H最低价 $ 0.00226781$ 0.00226781 $ 0.00226781 24H最高价 $ 0.00249696$ 0.00249696 $ 0.00249696 历史最高 $ 0.00976394$ 0.00976394 $ 0.00976394 最低价 $ 0.00131479$ 0.00131479 $ 0.00131479 涨跌幅（1H） +0.46% 涨跌幅（1D） +5.25% 漲跌幅（7D） -10.39% 漲跌幅（7D） -10.39%

Nyla AI（NYLA）当前实时价格为 $0.00242006。过去 24 小时内，NYLA 的交易价格在 $ 0.00226781 至 $ 0.00249696 之间波动，市场活跃度显著。NYLA 的历史最高价为 $ 0.00976394，历史最低价为 $ 0.00131479。

从短期表现来看，NYLA 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.46%，过去 24 小时内变动为 +5.25%，过去 7 天内累计变动为 -10.39%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Nyla AI（NYLA）市场信息

市值 $ 2.41M$ 2.41M $ 2.41M 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 2.41M$ 2.41M $ 2.41M 流通量 999.99M 999.99M 999.99M 总供应量 999,986,790.43 999,986,790.43 999,986,790.43

Nyla AI 的当前市值为 $ 2.41M, 它过去 24 小时的交易量为 --。NYLA 的流通量为 999.99M，总供应量是 999986790.43，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 2.41M。