Numinous 今日价格

Numinous (SN6) 今日实时价格为 $ 0.599216，过去 24 小时内变化了 2.89%。当前 SN6 兑 USD 的汇率为 $ 0.599216 每 SN6。

Numinous 目前市值在 $ 2,619,951 排名第 #-，流通供应量为 4.37M SN6。过去 24 小时内，SN6 的交易价格在 $ 0.585895（低点）和 $ 0.621874（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 2.13，而历史最低价为 $ 0.00896776。

短期表现方面，SN6 在过去一小时内波动了 -0.70%，过去7 天内波动了 +5.53%。过去一天，总交易量达到 $ 177.01K。

Numinous（SN6）市场信息

市值 $ 2.62M$ 2.62M $ 2.62M 成交量（24H） $ 177.01K$ 177.01K $ 177.01K 完全稀释市值 $ 2.62M$ 2.62M $ 2.62M 流通量 4.37M 4.37M 4.37M 总供应量 4,370,000.0 4,370,000.0 4,370,000.0

Numinous 的当前市值为 $ 2.62M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 177.01K。SN6 的流通量为 4.37M，总供应量是 4370000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 2.62M。