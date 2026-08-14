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Numinous 当前实时价格为 0.599216 USD。SN6 市值为 2,619,951 USD。追踪Malaysia的 SN6 兑 USD 实时价格更新、实时图表、市值、24 小时交易量等更多信息！Numinous 当前实时价格为 0.599216 USD。SN6 市值为 2,619,951 USD。追踪Malaysia的 SN6 兑 USD 实时价格更新、实时图表、市值、24 小时交易量等更多信息！

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Numinous 价格 (SN6)

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USD
Numinous (SN6) 实时价格图表
页面数据最近更新时间：2026-08-14 16:34:03 (UTC+8)

Numinous 今日价格

Numinous (SN6) 今日实时价格为 $ 0.599216，过去 24 小时内变化了 2.89%。当前 SN6 兑 USD 的汇率为 $ 0.599216 每 SN6。

Numinous 目前市值在 $ 2,619,951 排名第 #-，流通供应量为 4.37M SN6。过去 24 小时内，SN6 的交易价格在 $ 0.585895（低点）和 $ 0.621874（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 2.13，而历史最低价为 $ 0.00896776

短期表现方面，SN6 在过去一小时内波动了 -0.70%，过去7 天内波动了 +5.53%。过去一天，总交易量达到 $ 177.01K

Numinous（SN6）市场信息

$ 2.62M
$ 2.62M$ 2.62M

$ 177.01K
$ 177.01K$ 177.01K

$ 2.62M
$ 2.62M$ 2.62M

4.37M
4.37M 4.37M

4,370,000.0
4,370,000.0 4,370,000.0

Numinous 的当前市值为 $ 2.62M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 177.01K。SN6 的流通量为 4.37M，总供应量是 4370000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 2.62M

Numinous 价格历史 USD

24 小时价格变化区间：
$ 0.585895
$ 0.585895$ 0.585895
24H最低价
$ 0.621874
$ 0.621874$ 0.621874
24H最高价

$ 0.585895
$ 0.585895$ 0.585895

$ 0.621874
$ 0.621874$ 0.621874

$ 2.13
$ 2.13$ 2.13

$ 0.00896776
$ 0.00896776$ 0.00896776

-0.70%

-2.88%

+5.53%

+5.53%

Numinous（SN6）价格历史 USD

今天内，Numinous 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.01780953987720102
在过去30天内，Numinous 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0677203962
在过去60天内，Numinous 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +22.6868365012
在过去90天内，Numinous 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0000004982547065

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.01780953987720102-2.88%
30天$ -0.0677203962-11.30%
60天$ +22.6868365012+3,786.09%
90天$ -0.0000004982547065-0.00%

Numinous 的价格预测

Numinous（SN6）2030 年价格预测（4 年后）
根据上述价格预测模型，SN6 在 2030 年的目标价格为 $ --，预计增长率为 0.00%
Numinous (SN6) 2040 年价格预测（ 14 年后）

在 2040 年，Numinous 的价格可能实现 0.00% 的增长。交易价格可能达到 $ --

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关于 Numinous

Numinous 的当前价格是多少？

Numinous（SN6）的交易价格为 ¥4.09244741170418448000，过去 24 小时价格变动 -2.88%。此实时数据汇总了全球交易所的价格，以便交易者随时获得准确的市场估值。

Numinous 在其生态系统中扮演什么角色？

作为 -- 网络的核心资产和 Artificial Intelligence (AI),Bittensor Subnets 板块的一部分，SN6 通常支持支付、质押、治理投票和流动性激励等重要功能。其设计会影响应用程序或智能合约在其生态系统中的运行方式。

SN6 今天的交易活跃度如何？

过去 24 小时内，SN6 的交易量为 ¥--。高交易量通常表明投资者兴趣浓厚、流动性更佳，并且无论对于小型交易者还是大型交易者，交易执行都能更顺畅。

Numinous 的流通供应量是多少？

目前流通中的代币数量为 4370000.0 个，这决定了可供交易的代币数量。流通供应量有助于投资者评估稀缺性、通胀动态以及潜在的长期代币分配。

SN6 的市值和排名是多少？

Numinous 目前的市值排名第 2013，市值为 ¥17893400.19081898653000，使其跻身同类资产的行列，并帮助投资者衡量其相对规模。

Numinous 在过去 24 小时内的表现如何？

其过去 24 小时价格变动为 -2.88%。短期走势可能受到交易情绪、流动性变化或与 -- 网络相关的发展的影响。

Numinous 与同类资产相比如何？

在 Artificial Intelligence (AI),Bittensor Subnets 细分市场中，SN6 展现出强大的竞争力，这得益于其活跃的交易量、高流动性以及在生态系统中持续的应用案例。

人们还问：关于Numinous的其他问题

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