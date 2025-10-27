NOTMEME Agent（NOTMEME）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低价 $ 0 $ 0 $ 0 24H最高价 24H最低价 $ 0$ 0 $ 0 24H最高价 $ 0$ 0 $ 0 历史最高 $ 0.00000951$ 0.00000951 $ 0.00000951 最低价 $ 0$ 0 $ 0 涨跌幅（1H） -- 涨跌幅（1D） -0.11% 漲跌幅（7D） -0.93% 漲跌幅（7D） -0.93%

NOTMEME Agent（NOTMEME）当前实时价格为 --。过去 24 小时内，NOTMEME 的交易价格在 $ 0 至 $ 0 之间波动，市场活跃度显著。NOTMEME 的历史最高价为 $ 0.00000951，历史最低价为 $ 0。

从短期表现来看，NOTMEME 在过去 1 小时内的价格变动为 --，过去 24 小时内变动为 -0.11%，过去 7 天内累计变动为 -0.93%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

NOTMEME Agent（NOTMEME）市场信息

市值 $ 17.64K$ 17.64K $ 17.64K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 52.89K$ 52.89K $ 52.89K 流通量 33.35B 33.35B 33.35B 总供应量 99,984,792,383.97723 99,984,792,383.97723 99,984,792,383.97723

NOTMEME Agent 的当前市值为 $ 17.64K, 它过去 24 小时的交易量为 --。NOTMEME 的流通量为 33.35B，总供应量是 99984792383.97723，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 52.89K。