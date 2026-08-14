Nibiru 今日价格

Nibiru (NIBI) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.04%。当前 NIBI 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 NIBI。

Nibiru 目前市值在 $ 527,502 排名第 #-，流通供应量为 1.04B NIBI。过去 24 小时内，NIBI 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.960086，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，NIBI 在过去一小时内波动了 +0.01%，过去7 天内波动了 -0.21%。过去一天，总交易量达到 $ 29.60K。

Nibiru（NIBI）市场信息

市值 $ 527.50K$ 527.50K $ 527.50K 成交量（24H） $ 29.60K$ 29.60K $ 29.60K 完全稀释市值 $ 561.04K$ 561.04K $ 561.04K 流通量 1.04B 1.04B 1.04B 总供应量 1,107,512,777.739797 1,107,512,777.739797 1,107,512,777.739797

Nibiru 的当前市值为 $ 527.50K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 29.60K。NIBI 的流通量为 1.04B，总供应量是 1107512777.739797，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 561.04K。