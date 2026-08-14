nftwizard 今日价格

nftwizard (NFTWIZ) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 1.18%。当前 NFTWIZ 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 NFTWIZ。

nftwizard 目前市值在 $ 136,031 排名第 #-，流通供应量为 767.53M NFTWIZ。过去 24 小时内，NFTWIZ 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，NFTWIZ 在过去一小时内波动了 -0.37%，过去7 天内波动了 -3.49%。过去一天，总交易量达到 $ 73.50。

nftwizard（NFTWIZ）市场信息

市值 $ 136.03K$ 136.03K $ 136.03K 成交量（24H） $ 73.50$ 73.50 $ 73.50 完全稀释市值 $ 136.03K$ 136.03K $ 136.03K 流通量 767.53M 767.53M 767.53M 总供应量 767,534,567.0 767,534,567.0 767,534,567.0

nftwizard 的当前市值为 $ 136.03K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 73.50。NFTWIZ 的流通量为 767.53M，总供应量是 767534567.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 136.03K。