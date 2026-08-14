Neuron 今日价格

Neuron (NRN) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 5,64%。当前 NRN 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 NRN。

Neuron 目前市值在 $ 208.998 排名第 #-，流通供应量为 449,43M NRN。过去 24 小时内，NRN 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0,289258，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，NRN 在过去一小时内波动了 -0,03%，过去7 天内波动了 -16,56%。过去一天，总交易量达到 $ 17,02。

Neuron（NRN）市场信息

市值 $ 209,00K$ 209,00K $ 209,00K 成交量（24H） $ 17,02$ 17,02 $ 17,02 完全稀释市值 $ 209,00K$ 209,00K $ 209,00K 流通量 449,43M 449,43M 449,43M 总供应量 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Neuron 的当前市值为 $ 209,00K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 17,02。NRN 的流通量为 449,43M，总供应量是 1000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 209,00K。