NETWORKCITIES（CITIES）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低价 $ 0 $ 0 $ 0 24H最高价 24H最低价 $ 0$ 0 $ 0 24H最高价 $ 0$ 0 $ 0 历史最高 $ 0.00196208$ 0.00196208 $ 0.00196208 最低价 $ 0$ 0 $ 0 涨跌幅（1H） +0.59% 涨跌幅（1D） +31.93% 漲跌幅（7D） -18.75% 漲跌幅（7D） -18.75%

NETWORKCITIES（CITIES）当前实时价格为 --。过去 24 小时内，CITIES 的交易价格在 $ 0 至 $ 0 之间波动，市场活跃度显著。CITIES 的历史最高价为 $ 0.00196208，历史最低价为 $ 0。

从短期表现来看，CITIES 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.59%，过去 24 小时内变动为 +31.93%，过去 7 天内累计变动为 -18.75%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

NETWORKCITIES（CITIES）市场信息

市值 $ 437.50K$ 437.50K $ 437.50K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 437.50K$ 437.50K $ 437.50K 流通量 999.95M 999.95M 999.95M 总供应量 999,953,262.5074646 999,953,262.5074646 999,953,262.5074646

NETWORKCITIES 的当前市值为 $ 437.50K, 它过去 24 小时的交易量为 --。CITIES 的流通量为 999.95M，总供应量是 999953262.5074646，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 437.50K。