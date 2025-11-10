NETWORKCITIES（CITIES）代币经济学
NETWORKCITIES（CITIES）代币经济学和价格数据分析
快速了解 NETWORKCITIES（CITIES）的代币经济数据，包括市值、供应量、FDV 和历史价格，帮助您轻松掌握币种现状与市场表现。
NETWORKCITIES（CITIES）信息
This is the Network Cities coin. Network Cities is a social city builder game.
The first city‑builder where your X network literally powers your metropolis.
BUILD 🏗️ Lay out homes, factories & infrastructure that unlock real‑time growth. Essential‑service dependencies keep upgrades strategic.
TRADE 🤝 Use in‑game marketplaces & guild contracts to swap resources with friends and followers; future phases add supply‑demand markets, futures & direct purchases.
GROW 🌱 Every new citizen is someone from your X graph. Share a city screenshot, tag a friend, and they appear as a happy resident, boosting both cities’ yields.
Roadmap • Phase 1 – Foundation: core build/upgrade loop, resource gifting, simple progression. • Phase 2 – Social Expansion: network‑wide trading hubs, specialized guilds, collaborative megaprojects. • Phase 3 – Advanced Ecosystem: full social economy with futures, tokenized assets, & city DAOs. 👷♂️ Built by Anshul Dhawan (ex‑Zynga (poker), Glu(Electronic Arts)) with 15 yrs in game & AI product leadership.
NETWORKCITIES（CITIES）代币经济模型：关键指标与应用场景
了解 NETWORKCITIES（CITIES）的代币经济模型，对于分析其长期价值、可持续性和发展潜力至关重要。
关键代币经济指标及其计算方式：
总供应量（Total Supply）：
已创建或将要创建的 CITIES 代币的最大数量。
流通供应量（Circulating Supply）：
当前市场上可供交易和公众持有的代币数量。
最大供应量（Max Supply）：
CITIES 代币可能存在的总数量上限。
完全稀释估值（FDV）：
当前价格 × 最大供应量，预测所有代币完全流通时的总市值。
通胀率（Inflation Rate）：
反映新代币发行的速度，影响稀缺性及长期价格走势。
为什么这些代币经济指标对交易者很重要？
流通供应量高 = 流动性强。
最大供应量有限 + 低通胀率 = 具备长期价格上涨潜力。
代币分配透明 = 增强项目信任度，降低中心化风险。
FDV 高而当前市值低 = 可能存在高估风险的信号。
现在您已经了解了 CITIES 代币经济模型的功能，赶快查看 CITIES 代币的实时价格吧！
CITIES 价格预测
想知道 CITIES 的未来走势吗？我们的 CITIES 价格预测页面结合市场情绪、历史趋势和技术指标，为您提供前瞻性的观点。
为什么选择 MEXC？
MEXC 是全球领先的加密货币交易所，深受全球数百万用户信赖。无论您是新手还是资深交易者，MEXC 都是您进入加密世界的最便捷途径。
热门
目前热门备受市场关注的加密货币
最高成交量
按交易量计算交易量最大的加密货币
最新
最近上市、可供交易的加密货币