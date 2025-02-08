Nash 价格 (NEX)
今天 Nash (NEX) 的实时价格为 0.111655 USD。目前其市值为 $ 4.73M USD。NEX 兑换 USD 的价格为实时更新。
Nash 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 1.01K USD
- Nash 当天价格变化为 +2.72%
- 其循环供应量为 42.36M USD
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今天内，Nash 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00295574。
在过去30天内，Nash 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0448684389。
在过去60天内，Nash 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0429998478。
在过去90天内，Nash 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.02826587031058678。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +0.00295574
|+2.72%
|30天
|$ -0.0448684389
|-40.18%
|60天
|$ -0.0429998478
|-38.51%
|90天
|$ -0.02826587031058678
|-20.20%
Nash 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
+0.01%
+2.72%
-13.28%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
Nash is the easiest place to grow your wealth. Manage your money alongside crypto services that feel just like the digital banking platforms you know. The NEX token entitles holders to a 10% revenue share of Nash's core services: DeFi earnings management fees; fiat gateway fees; and DEX trading fees. It also boosts functionality within the Nash platform, offering earnings APY boosts to liquidity providers, fee reductions, increased crypto cashback with the Nash debit card, and access to a variety of special promotions. NEX is also important for the Nash referral program. You can earn up to 1% APY on your friends' DeFi earnings balances. The more NEX tokens you hold, the longer you can qualify for these benefits, with 10,000 tokens securing them for life.
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|1 NEX 兑换 AUD
A$0.17753145
|1 NEX 兑换 GBP
￡0.089324
|1 NEX 兑换 EUR
€0.1071888
|1 NEX 兑换 USD
$0.111655
|1 NEX 兑换 MYR
RM0.4957482
|1 NEX 兑换 TRY
₺4.0061814
|1 NEX 兑换 JPY
¥16.90121735
|1 NEX 兑换 RUB
₽10.82048605
|1 NEX 兑换 INR
₹9.8010759
|1 NEX 兑换 IDR
Rp1,830.4095432
|1 NEX 兑换 PHP
₱6.4782231
|1 NEX 兑换 EGP
￡E.5.61289685
|1 NEX 兑换 BRL
R$0.647599
|1 NEX 兑换 CAD
C$0.1585501
|1 NEX 兑换 BDT
৳13.6241431
|1 NEX 兑换 NGN
₦167.39875875
|1 NEX 兑换 UAH
₴4.63033285
|1 NEX 兑换 VES
Bs6.6993
|1 NEX 兑换 PKR
Rs31.16179395
|1 NEX 兑换 KZT
₸56.966381
|1 NEX 兑换 THB
฿3.7806383
|1 NEX 兑换 TWD
NT$3.6667502
|1 NEX 兑换 CHF
Fr0.1004895
|1 NEX 兑换 HKD
HK$0.86979245
|1 NEX 兑换 MAD
.د.م1.11766655