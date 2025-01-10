Morph AI 价格 (MORPHAI)
今天 Morph AI (MORPHAI) 的实时价格为 0.134192 USD。目前其市值为 $ 13.43M USD。MORPHAI 兑换 USD 的价格为实时更新。
Morph AI 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 274.63K USD
- Morph AI 当天价格变化为 -12.66%
- 其循环供应量为 100.00M USD
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今天内，Morph AI 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0194514955422717。
在过去30天内，Morph AI 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.4179116764。
在过去60天内，Morph AI 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去90天内，Morph AI 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ -0.0194514955422717
|-12.66%
|30天
|$ +0.4179116764
|+311.43%
|60天
|$ 0
|--
|90天
|$ 0
|--
Morph AI 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
-11.39%
-12.66%
-18.88%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
Morph AI is a platform that transforms influencer marketing by helping users create and manage AI-powered virtual influencers. With tools like face-swapping, voice synthesis, and lip-syncing, anyone can build unique digital personas without expensive equipment or expertise. It’s designed to simplify content creation and unlock new opportunities in the growing $45 billion influencer industry in upcoming global era.
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|1 MORPHAI 兑换 AUD
A$0.21604912
|1 MORPHAI 兑换 GBP
￡0.10869552
|1 MORPHAI 兑换 EUR
€0.13016624
|1 MORPHAI 兑换 USD
$0.134192
|1 MORPHAI 兑换 MYR
RM0.60252208
|1 MORPHAI 兑换 TRY
₺4.75308064
|1 MORPHAI 兑换 JPY
¥21.21172944
|1 MORPHAI 兑换 RUB
₽13.65537792
|1 MORPHAI 兑换 INR
₹11.540512
|1 MORPHAI 兑换 IDR
Rp2,164.38679376
|1 MORPHAI 兑换 PHP
₱7.85157392
|1 MORPHAI 兑换 EGP
￡E.6.7834056
|1 MORPHAI 兑换 BRL
R$0.81320352
|1 MORPHAI 兑换 CAD
C$0.19323648
|1 MORPHAI 兑换 BDT
৳16.36874016
|1 MORPHAI 兑换 NGN
₦207.72653216
|1 MORPHAI 兑换 UAH
₴5.68839888
|1 MORPHAI 兑换 VES
Bs7.112176
|1 MORPHAI 兑换 PKR
Rs37.42078112
|1 MORPHAI 兑换 KZT
₸70.55278592
|1 MORPHAI 兑换 THB
฿4.64170128
|1 MORPHAI 兑换 TWD
NT$4.42296832
|1 MORPHAI 兑换 CHF
Fr0.12211472
|1 MORPHAI 兑换 HKD
HK$1.04401376
|1 MORPHAI 兑换 MAD
.د.م1.34997152